iGFM (Cameroun) Le Sénégal et la Guinée équatoriale vont se disputer une place pour le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations dimanche, à Yaoundé (19h GMT). Petite historique de leurs dernières confrontations.

Sur leurs trois matchs, les Lions du Sénégal ont remporté les deux contre une pour la Guinée Équatoriale. Mais le Sénégal garde quand-même un mauvais souvenir de cet adversaire qui l'avait éliminé dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 (2-1). Mais, les Sénégalais ont par la suite pris leur revanche en éliminatoires de la CAN 2017 avec deux victoires (1-0 et 3-0) lors de la double confrontation. Un avantage pour les hommes de Cissé à quelques heures d'un quart de finale qui s'annonce difficile après leur parcours pendant cette CAN. Aliou Cissé s'en souvient encore. "On connait la Guinée équatoriale. Car, le Sénégal avait affronté cette équipe en 2012 et en 2016. C'est une équipe difficile à manoeuvrer, avec un bon parcours. Nous aussi, nous sommes en train de monter en puissance. Les choses se passeront sur le terrain. Ce sera intéressant", a déclaré en conférence de presse, le sélectionneur des Lions.

Lors des 1/8e de finale, les coéquipiers de Sadio Mané se sont imposés 2-0 face au Cap Vert. De leur côté, les joueurs de la Guinée Équatoriale ont battu le Mali au terme de la séance de tirs au but (0-0, 6-5).



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Yaoundé, Cameroun)