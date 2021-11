mardi 16 novembre 2021 • 694 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Le Stade de football du Sénégal de Diamniadio, qui est à 82% d'exécution, semble être construit de manière solide.

"Pour comprendre la structure de ce stade, c'est unique dans son genre. On est sur un site d'argile gonflant. Vous avez tous entendu les difficultés. Ce stade est bâti sur 1700 pieux c'est-à-dire que c'est une fondation profonde qui fait 12 mètres de profondeur et 80 mètres de largeur. Donc, tout le stade repose sur des pieux", a fait savoir, mardi, la SOGIP (Société de Gestion des Infrastructures Publiques), lors d'une visite de chantier effectuée par le ministre des Sports, Matar Ba. En effet, les pieux qui font partie de la seconde catégorie de fondation, sont utilisés lorsque la portance du terrain superficiel est faible et ne permet pas de reprendre les charges du bâtiment. Sachant donc que le stade se repose à Diamniadio où le site est argileux, ceux qui sont en charge du chantier ont pris les devants en mettant une fondation solide qui permettra l'enceinte de 50.000 places de bien se tenir.

A rappeler que ce stade dont le coût est plus de 150 milliards FCFA, regroupe des commodités extraordinaires. Il a même dépassé les normes exigées par la FIFA. Par exemple, au niveau de la tribune presse, 600 places ont été fixées par le règlement de la FIFA, mais finalement 800 journalistes sont prévus afin que les conditions de travail soient meilleures. Une pelouse mixte (gazon naturel et artificiel) est également prévue, tout comme une station d'épuration et une centrale solaire sans oublier des vestiaires de dernière génération, une salle de cinéma, le musée de Pape Bouba Diop décédé en décembre 2020, un terrain annexe...Quant aux chaises qui seront aux couleurs du Sénégal, elles sont en train d'être installées.

Pour rappel, ce stade dont les travaux ont démarré le 02 novembre 2020, sera livré le 22 février 2022 à un mois des barrages pour les qualificatios à la Coupe du monde 2022. En mars, les Lions du Sénégal pourrait y disputer une rencontre comptant pour ces barrages.

PUBLICITÉ