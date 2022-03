jeudi 24 mars 2022 • 476 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football (« CAF »), a tenu une réunion virtuelle mercredi après-midi 23 mars 2022 sous la présidence du Président Dr Patrice Motsepe.

Le Comité exécutif a discuté des compétitions à venir, y compris les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ de ce week-end. Le président Motsepe a confirmé que l'arbitre assistant vidéo (VAR) sera utilisé lors de tous les matches de qualification africains entre le 25 et le 29 mars 2022.



Le Comité Exécutif a reçu les rapports et mises à jour des délégations d'inspection de la CAF qui ont visité les pays qui accueilleront la Coupe d'Afrique des Nations Féminine TotalEnergies Maroc 2022, le CHAN TotalEnergies Algérie 2023 et la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023.



Le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, qui s'est rendu en Côte d'Ivoire pour rencontrer le gouvernement et les autorités locales, a fait le point sur les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023. Le Comité exécutif a pris note des progrès et continuera à s'engager les hôtes sur un certain nombre de questions en suspens.



La CAF établira un bureau satellite en Côte d'Ivoire qui travaillera en étroite collaboration avec le COL et le gouvernement.



Le vice-président de la CAF et président de TotalEnergies CHAN 2023 en Algérie Seidou Mbombo Njoya a fait le point sur les préparatifs de la compétition qui aura lieu en janvier/février 2023.



Le Comité exécutif de la CAF a également reçu une mise à jour sur les compétitions à venir et les pays qui ont soumis des offres pour accueillir les compétitions.



La CAF fera une annonce sur les hôtes et les dates en temps voulu.



