iGFM (Dakar) Ce mardi 22 juin 2021, le chef de l'Etat Macky Sall, a inauguré le Data Center National de Diamniadio. IGFM vous présente ce centre national.

Ce Data Center de type tiers 3 est une grande révolution pour la souveraineté numérique du Sénégal qui disposera pour la première fois de sa propre structure de stockage de données, se réjouit la Présidence. Cette dernière souligne que le Data Center de Diamniadio permettra de "généraliser le haut débit sur l’étendue du territoire national, satisfaire, à des coûts abordables, les demandes de l’administration et du secteur privé en hébergement et exploitation de plateformes et données informatiques, et faciliter la dématérialisation des procédures pour la délivrance rapide et transparente de services et documents administratifs, y compris des actes d’état civil."

La présidence ajoute par ailleurs que ce Centre national de données devrait également "favoriser l’éclosion dans l’économie numérique de plus 4600 entreprises et la génération de plus de 15700 emplois dont 720 directs."

Pour rappel, plusieurs autorités étaient présentes à l'inauguration. Hormis, le chef de l'Etat, il y avait notamment le Ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Yankhoba Diatara et l'ambassadeur de Chine au Sénégal.