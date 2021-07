samedi 10 juillet 2021 • 101 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) De retour de Paris hier soir, Balla Gaye 2 compte poursuivre sa préparation, au Sénégal. Le lutteur de Guédiawaye attend, dans les prochaines, ses entraîneurs qui l'avaient à l'Insep de Paris, a-t-on appris.

Après plus de deux mois en France, le chef de file de l'école de lutte Balla Gaye, est renté au bercail la nuit dernière à Bord d'Air France. Vêtu d'un blouson bleu aux couleurs de la France, le lutteur a affiché une forme qui prouve que son séjour à l'Insep de Paris a porté ses fruits même s'il faudra confirmer tout cela le 31 juillet date de son combat contre Bombardier.

Ses entraîneurs de l'Insep attendus au Sénégal, lundi

Une source proche du lutteur nous a soufflé que les entraîneurs qui avaient Balla Gaye 2 à l'Insep de Paris, devraient le suivre au Sénégal pour continuer le travail déjà entamé dans la capitale française. Ils sont attendus lundi. Et notre source d'ajouter que le lutteur prend très au sérieux ce combat raison pour laquelle il compte encore travailler avec eux durant les dix jours du combat.

Un possible regroupement fermé hors de Dakar

Pour une meilleure concentration, Balla Gaye 2 devrait sortir de Dakar pour la suite de sa préparation. On ignore exactement le lieu, mais notre source souligne que ce n'est pas loin de Dakar. "Ce qui lui faut c'est juste une meilleure préparation et nous pensons que nous avons mis tous les moyens pour une victoire devant Bombardier", a-t-il soutenu, donnnant rendez-vous aux amateurs fin juillet.