mardi 2 août 2022 • 584 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Seydou Bocar Seck, l'agent du prometteur attaquant sénégalais Bamba Dieng, revient sur la situation actuelle de son poulain, écarté par Igor Tudor lors des trois derniers matches de préparation. Il répète que le champion d'Afrique veut rester à l'OM

Le dossier est sensible. Apprécié par les supporters olympiens qui considèrent qu'un bel avenir lui est promis, Bamba Dieng (22 ans) a disparu des terrains depuis le stage en Angleterre et n'a disputé aucune des trois dernières rencontres amicales alors qu'il était apparu en pleine forme lors des deux premières. Cette mise à l'écart interpelle. Son conseiller, Seydou Bocar Seck, a accepté de prendre la parole pour La Provence afin de faire le point au sujet du champion d'Afrique.



"Il attend de la communication de la part du club"



"Sa position est celle de l’écoute, il attend de la communication de la part du club. Si le joueur n’est pas suffisamment bon, comme son nouveau statut dans la hiérarchie l’indique selon le coach, on attend qu’ils appellent et disent clairement : "écoutez, on juge que c'est insuffisant pour nous, veuillez trouver autre chose." À partir de ce moment-là, on saurait ce qu'on a à faire."



"Avec un temps de jeu réduit, il finit quand même meilleur buteur..."



"L'autre alternative pourrait être une méforme. Mais c'est une hypothèse à écarter... Il a montré suffisamment de choses pour qu'on ne pense pas cela. La préparation estivale est finie. Le bilan de l'OM, c'est cinq buts marqués. Il en a mis trois. Avec un temps de jeu réduit, il finit quand même meilleur buteur. Il est frustré mais il est aussi positivement touché des messages de soutien qu'il reçoit."



"Pas mal de personnes de comprennent pas le traitement qui lui est réservé"



"Pas mal de personnes ne comprennent pas le traitement qui lui est réservé. Cela le conforte sur son choix et sur la voie qu'il a décidé de prendre qui est de rester au club, améliorer constamment ses performances, et rendre fier et heureux le peuple marseillais. On sait que les supporters sont assez exigeants. Il a compris que les gens pouvaient être durs, même si sa première saison a été plutôt satisfaisante, parce qu'ils croient en lui. Il a envie de le leur rendre. Si le problème est purement sportif, s'il y a quelque chose qui ne va pas, le minimum, surtout pour un joueur jeune en progression, c'est aller vers lui et de lui dire : "Il y a telle et telle chose qui te manquent. Travaille dessus"."