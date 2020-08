«Ce que Baye Niass disait de Cheikh Ahmed Tidiane Niass quand il partait à la Mecque»

iGFM – (Dakar) Cheikh Ahmed Tidiane Niasse n’est plus. celui qui fut, jusqu’hier dimanche, le khalife de Médina Baye, est décédé à Dakar. Depuis, les témoignages fusent. Le porte-parole de la famille maraboutique a rappelé ce que Baye Niasse disait du défunt Khalife.

«Son père l’a élevé, l’a instruit et lui a fait confiance. Et Dieu a confirmé cette confiance en lui. Quand son père Baye Niasse partait à la Mecque, il avait dit : ‘‘Je pars avec mes deux enfants Ahmed Dame et Ahmed Tijani. En eux, j’ai obtenu ce que je voulais. Quand un homme de la dimension de Baye Niasse dit cela, cela a une très grande portée», a indiqué Cheikh Mahi Cissé.

Il indique que le défunt fut un grand homme, un homme bon, généreux, qui a accompagné ses prédécesseurs au khalifat et qui était à leur service. «Il s’est dévoué pour son père Baye au point qu’il était devenu son ambassadeur, puisqu’il le représentait dans beaucoup de voyages», indique-t-il.