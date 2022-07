jeudi 7 juillet 2022 • 2936 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dans une longue lettre publiée, ce jeudi matin au lendemain de son limogeage, Boniface Ndong a révélé que Gorgui Sy Dieng avait tenté de rentrer à Dakar, après la nuit horrible de l'équipe nationale masculine de basket du Sénégal, à l'aéroport de Istanbul (Turquie).

"Je suis venu avec un entraîneur de Denver pour m’aider dans la préparation des matchs avec l’autorisation de la fédération et il a eu le même billet que moi. A Dakar Malèye me fait savoir qu’il a eu des échos que le groupe allait être divisé en deux pour rallier Alexandrie. Je lui dis que je ne voudrais pas que les joueurs soient separés et c’est ainsi qu’on a effectué un trajet Dakar-Casablanca-Istanbul-Doha-Alexandrie. Mon itinéraire initiale était Dakar-Istanbul-Alexandrie. Arrivé a l’aéroport de Diass, je demande mon nouveau billet que je n’avais pas encore reçu á Maleye et me rend compte que nous avons une escale de 9h de temps à Casablanca. Je leur demande s'ils avaient prévu de mettre les joueurs dans un hôtel? La réponse était NON. Après un appel téléphonique de Malèye et Tapha, le président donne son feu vert pour loger les joueurs durant l’escale. Mais avec cette decision tardive, trouver un hôtel à Casablanca fut très difficile. Le grand problème se pose à Istanbul quand la compagnie aérienne Turkish Airlines refuse de nous laisser embarquer vers 1h:30 du matin par défaut de visas (à rappeler que certains membres de la délégation sont arrivés á l’aéroport de Diass la veille vers 23H)."



Retour d'urgence à Dakar



"Après plusieurs tractations en vain, nous sommes obligés de passer la nuit dans l’aéroport. Le lendemain après une nuit horrible, je rencontre Gorgui qui dit qu’il va chercher un billet pour rentrer à Dakar. Alors je convoque tous les joueurs et leur dis que je comprends leur frustration et que je serai de leur côté quelque soit le choix qu’ils allaient faire mais j’aurais souhaité qu’ils prennent une decision unanime car si l’équipe était divisée, je ne saurais avec quelle partie me ranger. Le groupe décide alors qu’il voulait rentrer à Dakar et certains sont allés chercher des billets pour rentrer."



Le Directeur technique national explose en traitant les joueurs de...



"Au moment où certains fédéraux cherchaient à trouver une solution en calmant les joueurs, le directeur technique Moustapha Gaye comme à son habitude, commence à exploser en traîtant les joueurs de suiveurs d’ordre de deux personnes allant jusqu’à dire que même Maurice Ndour (son ennemi juré qu’il voulait me faire renvoyer de la sélection sous menace de partir lui même) n’a jamais fait ce que Gorgui venait de faire. En ce moment après la décision des joueurs, sauf Jean Jacques Boissy et Babacar Sané, de retourner á Dakar, Youssou Ndoye se retourne et dit à certains joueurs que j’ai dit que si j’avais cinq joueurs, j’allais partir a Alexandrie pour jouer. Malick Dime a eu l’intelligence de le dire à Gorgui qui lui dit que je n’étais pas un hypocrite, alors Malick Dime m’appelle pour confronter Youssou qui nie les faits."