iGFM - (Dakar) Sa parole est devenue rare. Mais, Seydina Issa Thiaw Laye, fils de la famille maraboutique des Layènes, qui était l’invité de "Face2face" de la Tfm, a adressé un message au Président Macky Sall sur deux choses.

«On sent nettement qu’il y a eu du changement. Qu’on l’aime ou pas, il faut accepter que le président Macky Sall a fait faire du progrès à ce pays. Mais, ce qui m’intrigue, c’est qu’il y a une sorte de cassure qui semble se dessiner entre le président et ses réalisations d’un côté et les populations de l’autre. Ce qui veut dire que le message véritable du président n’est pas parvenu aux populations. Ceux qui doivent porter ce message ne l’ont pas bien transmis.



Par exemple, Macky Sall vous nomme et vous oubliez ceux avec qui vous vivez. Vous leur tournez le dos. Vous ne les rencontrez que quand il y a un décès ou un Gamou à la veille d’échéances électorales, pour essayer de les avoir. Mais ceux-là vous attendent, il prennent votre argent et refusent de voter pour vous. C’est ce qui s’est passé. Avec tout ce que Macky a fait dans ce pays, il mérite plus. Donc c’est sur cela que le chef de l’Etat doit ouvrir les yeux. Et que ceux qui l’aiment l’aident.



La seconde chose aussi, que je conseille au Président, c’est de voyager moins et de rester davantage dans le pays. Il a un agenda international, on n’en disconvient pas, en tant que président de l’Union africaine et il se doit de l’honorer. Mais, qu’il diminue les voyages et qu’il aille davantage à l’intérieur du pays pour voir les choses de lui-même. ‘‘Macky na took si deuk bi’’.»