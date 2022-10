mercredi 19 octobre 2022 • 520 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L’Etat du Sénégal a comptabilisé les premières retombées du pétrole et du gaz dans son budget 2023. Il a même dévoilé ce qu’il compte en faire.

Dans le projet de loi de Finance 2023, l’Etat a dévoilé que le budget va enregistrer des recettes fiscales et non fiscales provenant de l’exploitation des hydrocarbures. Le montant est de 51,6 milliards FCFA. Ces ressources seront réparties, conformément à la loi portant sur les hydrocarbures, comme suite : 33,7 milliards FCFA pour le budget général, 5,2 milliards logés dans le Fonds intergénérationnel et 12 milliards pour le Fonds de stabilisation.



Ainsi, pour les 33,7 milliards de francs Cfa qui seront versés dans le budget général, l’Etat a défini les projets qu’il compte financer avec. Il s’agit de : la construction de l’Hôpital de Tivaouane (2milliards) ; l’érection du centre hospitalier Universitaire de Saint Louis (3,1milliard) ; le programme de développement de l’artisanat (1milliard), le programme d’Urgence pour la modernisation des axes et territoires frontaliers (3 milliards), le programme de modernisation de la Justice (10 milliards) et le programme d’entretien routier (4,5 milliards).