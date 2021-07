mercredi 7 juillet 2021 • 215 lectures • 0 commentaires

International 24 mins Taille

iGFM (Dakar) Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné dans la nuit de mardi à mercredi par des hommes armés dans sa résidence privée. Le premier ministre par intérim raconte les faits.

"Vers une heure du matin, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, un groupe d'individus non identifiés, dont certains parlaient en espagnol ont attaqué la résidence privée du Président de la République et ainsi blessé mortellement le chef de l'Etat", a annoncé le chef du gouvernement dans un communiqué repris par France 24. "Condamnant cet acte odieux, inhumain et barbare", le Premier ministre appelle "la population au calme" et assure que "la situation sécuritaire du pays" est "sous contrôle."

Rappelons que le président haïtien Jovenel Moïse avait nommé lundi Ariel Henry, un médecin, à la fonction de Premier ministre. Le précédent chef de gouvernement n'a même pas tenu trois mois à ce poste.