Ce que l’on sait d’Eric Agbo, le 12ème patient mort du covid-19 au Sénégal

iGFM – Il alertait pourtant son entourage sur le danger que constituait le coronavirus. Malheureusement, Eric Agbo sera, lui-même, emporté par la maladie. Douzième sur la liste des personnes emportées par le covid-19, Eric Agbo est un natif de Rebeuss. Il était très engagé dans la lutte contre la pandémie et ne cessait de répéter à ses proches et voisins que la maladie à coronavirus est bien une réalité et qu’il faut de protéger contre.

Le défunt était Webmaster de profession, selon la Rfm. De forte corpulence, il s’inquiétait beaucoup pour son pays du fait l’attitude de certains face à la pandémie. Après avoir été testé positif au covid-19, toute sa famille a été mise en quarantaine. Seuls quelques proches sont informés de son décès. Sa maman, quant à elle, a isolée a été épargnée d’un tel choc.