lundi 23 janvier 2023 • 531 lectures • 1 commentaires

Vidéo 4 heures Taille

iGFM - (Dakar) Ce lundi a eu lieu la rentrée solennelle des cours et Tribunaux. Une cérémonie présidée par le président Macky Sall qui en a profité pour adresser un message aux magistrats et à la Justice en général.

«L’Etat défendra la Justice et les magistrats qui sont chargés de l’incarner», a déclaré Macky Sall ce lundi, au cours de la cérémonie solennelle de rentrée des cours Et tribunaux.



Pour le chef de l’Etat, qui présidait ladite cérémonie, la question confiance des citoyens en la Justice n’est pas une exclusivité de notre pays. Dans un pays partenaire, «une loi portant restauration de la confiance des citoyens envers la justice vient d’être votée» dit-il, faisant allusion à la France.



«Donc ce n’est pas un sujet nouveau, mais ce n’est pas une raison pour qu’on jette l’opprobre sur les acteurs de la Justice et sur la Justice-elle-même», a-t-il déclaré.

PUBLICITÉ