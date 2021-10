samedi 2 octobre 2021 • 426 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L’affaire des passeports diplomatiques éclabousse l’Assemblée nationale, notamment certains députés de la majorité présidentielle. Et pourtant, le 2 aout 2012, quand il arrivait fraichement au pouvoir, il avait évoqué la question et fait une promesse.

«Le chef de l’Etat a réaffirmé sa ferme volonté de rationaliser leurs conditions de délivrance et de détention afin de mettre un terme à leur banalisation et aux abus qui affectent négativement l’image de notre pays», avait-t-il déclaré en conseil des ministres.



Le communiqué officiel informait que le Président Macky Sall «a demandé, en attendant que la règlementation en vigueur soit renforcée, que celle-ci soit rigoureusement appliquée.» Une rigueur qui ne se limitera, qu'à la théorie. Aujourd’hui, 19 ans après, aucune législation spécifique ne semble avoir été prise.



Au contraire, les abus qui semblaient être combattus au début, ont reflué. Et c’est l’Assemblée nationale et le parti présidentiel qui sont éclaboussés, avec deux députés de la majorité cités au cœur d'un trafic de passeports diplomatiques. Ce qui ternit davantage le blason de ce document de voyage sénégalais.