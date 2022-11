jeudi 24 novembre 2022 • 1450 lectures • 0 commentaires

iGFM (DOHA) Le sélectionneur national de l'équipe du Qatar, Sanchez s'est exprimé sur le match décisif de ce vendredi, contre le Sénégal, comptant pour la deuxième journée de la Coupe du monde 2022.

"Le résultat du match précédent ne s'est pas passé comme nous l'avions prévu, et nous cherchons maintenant à nous améliorer. Nous sommes prêts à affronter le Sénégal et nous allons ajuster notre façon de jouer", a-t-il déclaré en conférence de presse. Et de préciser : "Nous voulons nous qualifier pour le prochain tour et espérons gagner."



"J'espère que nous pourrons jouer librement..."



"J'espère que nous pourrons jouer librement et sans pression et être meilleurs que ce qui s'est passé lors du premier match, cette équipe a un point à prouver", a dit le technicien d'origine espagnole.



"Les matchs sont contrôlés par de nombreux facteurs, mais le plus important est de donner le meilleur de nous-mêmes. En Coupe du monde, si tu ne donnes pas le meilleur de toi-même, tu seras puni.



"Émotionnellement, les choses ont été très difficiles et gérer. La Coupe du monde est complètement différente. J'espère que la performance sera aussi compétitive face au Sénégal", a-t-il ajouté.



"Notre sortie de la compétition ne signigie pas la fin du projet qatari"



Sanchez ne croit pas qu'une sortie anticipée de la Coupe du monde signifie la fin du projet qatari en matière de football. "Nous sommes un petit pays, le plus petit à accueillir la Coupe du monde. Nous nous sommes préparés à la possibilité d'une sortie anticipée, mais cela ne signifie pas la fin du projet. Je suis convaincu que le Qatar poursuivra son projet de maintenir une équipe solide, de concourir et de se qualifier pour les tournois à venir", a-t-il ajouté.



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé Spécial à DOHA, QATAR)