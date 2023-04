samedi 1 avril 2023 • 531 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM - (Dakar) Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football a dévoilé, dans l’observateur, les dépenses qui sont effectués pour la prise en charge des équipes nationales.

«Les investissements qui nous ont permis de faire ces résultats, sont énormes et continueront de l'être. C'est le prix à payer. C'est aussi ça la philosophie de dire que l'argent du football doit aller au football. Entre l'entretien global pour garder le standing et les équipes formées, nous dépensons énormément. Pour une semaine de regroupement d'une Équipe nationale, quelle que soit la catégorie, nous dépensons entre six et huit millions de FCfa de charges.



Il nous arrive parfois que quatre équipes se regroupent dans la même semaine, ou sur une durée de quatre mois. Chaque joueur qui vient en regroupement reçoit dix mille FCfa par jour. Cela n'a rien à voir avec les primes. La moyenne de la prime de participation dans une compétition, c'est un million. Ce qui fait que les deux derniers tournois, les joueurs ont dû toucher globalement 25 millions de primes, sans compter les indemnités.



Tout ceci est possible grâce à la relation entre les performances et les moyens de la Fédération. Nous avons compris qu'en gagnant ou en allant très loin dans une compétition, nous recevons plus de "prise money". Il y a aussi l'appui des sponsors, de la Fifa à travers son programme Forward et de la CAF, mais ces subventions n’ont jamais suffi.»