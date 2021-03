mardi 16 mars 2021 • 159 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) L'entraîneur du Jaraaf, Cheikh Gueye, a fait savoir qu'il a une idée sur son adversaire de ce mercredi, le CS Sfaxien, en Coupe de la Confédération Africaine de football (CAF).

"Nous sommes dans le haut niveau où c'est presque impossible ou très rare de ne pas avoir des informations sur cette équipe. Vous savez, là c'est un match à domicile et je pense qu'il faut d'abord imposer son jeu quelque soit les informations que vous avez sur l'adversaire. Vous devez imposer votre manière de jouer, faire valoir vos arguments offensifs sans oublier les arguments défensifs. Lors du dernier match, on a vu que le Jaraaf avait une assise offensive très correcte. Donc, pour le prochain match, si on connaît l'adversaire même si on a des informations sur lui, le plus important est de travailler un volume très grand sur le plan offensif pour pouvoir inquiéter l'adversaire."





