iGFM - (Dakar) Lors du meeting d’investiture de Barthélémy Dias à Grand-Yoff, hier dimanche, Ousmane Sonko, le leader du parti Pastef, a donné son avis sur le pacte de non violence, initié par le cadre unitaire de l'Islam au Sénégal.

« Répondez coup par coup », c’est le mot d’ordre donné par Ousmane Sonko lors de ce meeting d’investiture des candidats du département de Dakar. Il déclare qu’il ne répondra pas à l’appel du Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal. «Certains ont pris l’initiative, en prélude des élections locales, de faire signer aux candidats une charte pour la non violence. En ce qui me concerne, moi Ousmane Sonko, je ne signerai aucune charte de non violence», dixit le leader du Pastef.



Il déclare que la violence dans l’arène politique ne vient que du pouvoir. «Je magnifie leur démarche. Mais si chacun fait ce qu’il doit faire et se limite là où doit se limiter, il n’y aura pas de violence. Cela ressemble un peu à de l’hypocrisie. Car toute la violence vient d’un seul côté. On ne voit jamais l’opposition attaquer. C’est toujours les mêmes qui attaquent et se cachent derrière les forces de l’ordre et de sécurité. Il ne faut pas se laisser faire car il y a une certaine tolérance qui, à la longue, devient de l’hypocrisie», estime-t-il.