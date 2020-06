Ce que Ronaldo pense des attaquants de la planète foot

iGFM-(Dakar) Longuement interrogé en Espagne, l’ancien numéro 9 Ronaldo a parlé des attaquants actuels. Et le président du Real Valladolid a notamment défendu Karim Benzema en évoquant le dossier Erling Braut Haaland.

Real Madrid, Inter, PSV Eindhoven, FC Barcelone… Ronaldo Luís Nazário de Lima a eu une belle carrière de footballeur entre 1993 et 2011. Le Ballon d’Or 1997 et 2002 a aussi glané de nombreux trophées, comme la Coupe du Monde avec le Brésil (1994, 2002) ou encore le championnat d’Espagne (2003, 2007). Pour beaucoup d’amateurs du ballon rond, Ronaldo est d’ailleurs considéré comme le meilleur attaquant de l’histoire. Alors lorsqu’il s’agit de parler du poste de numéro 9 et de l’actualité du moment, le Brésilien est souvent écouté.

Interrogé par la Cadena COPE en Espagne, l’actuel président du Real Valladolid a donc abordé de nombreux sujets, et notamment celui sur les attaquants du moment. Et Ronaldo a notamment évoqué le cas du Norvégien Erling Braut Haaland, décisif avec le Borussia Dortmund et souvent associé au Real Madrid. «Haaland est un grand joueur, nous n’avons pas encore atteint le budget pour Valladolid, a-t-il d’abord plaisanté. Il est encore jeune et il vit une assez bonne saison, avec beaucoup de buts, mais nous verrons comment ça se termine. Je suis sûr que les grandes équipes le regarderont, mais le Real Madrid a de très bons joueurs et il y a Benzema qui marque des buts tous les dimanches.»

Ronaldo et la vitesse de Kylian Mbappé

Lancé sur le Real Madrid, Ronaldo a aussi profité de cet entretien pour évoquer la jeune génération, avec notamment Vinicius Junior et Rodrygo. «Vinicius et Rodrygo seront des joueurs importants et ils doivent continuer à montrer leur qualité et à gagner de la place dans le football mondial. Ils ne sont pas des titulaires indiscutables au Real Madrid maintenant, mais ils ont la qualité et le potentiel pour l’être», a enchaîné l’ancien numéro 9, qui n’a pas non plus échappé à la question sur Kylian Mbappé, actuellement au Paris Saint-Germain.

S’il n’a pas placé le champion du Monde 2018 dans son top 4 des meilleurs joueurs du monde (Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo dans cet ordre), Ronaldo Luís Nazário de Lima en a tout même fait l’éloge. «Ça me rappelle la vitesse que j’avais et comment ça se termine», a ironisé le Brésilien, avant de conclure sur le mercato. «Je me lancerais», a conclu Ronaldo si jamais il avait le budget pour ramener le natif de Bondy à Valladolid. On ne sait jamais…