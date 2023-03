lundi 20 mars 2023 • 1271 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Gueye ont été arrêtés et placés en garde à vue. Devant les enquêteurs, ils se sont exprimés sur les faits qui leurs sont reprochés.

Lors de son audition, Cheikh Oumar Diagne a reconnu la paternité des propos en cause, après visualisation de la séquence de vidéo d'une durée d'une minute, rapporte Libération. Il précise n’avoir pas appelé à l'insurrection, mais plutôt en tant que citoyen et acteur politique, il veut lancer un message fort au Chef de l'Etat afin de parer à tout abus de pouvoirs de sa part.



Il a soutenu qu'il faisait appel au peuple sénégalais pour un rassemblement pacifique d'au moins un million de manifestants, pour exiger la démission du Président de la République. Et aussi, exiger la libération des détenus politiques et enfin réclamer justice pour toutes les agressions et meurtres commis depuis le mois de mars 2021.



Quant Abdou Karim Guèye, il a préféré garder le silence, informe le Journal. Il est poursuivi pour appel à l'insurrection, appel à la violence contre les institutions et atteinte à la sûreté de l'Etat.