lundi 17 mai 2021 • 441 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le procès de Pape Ndiaye a été renvoyé au 31 mai prochain. Mais, au sortir de l’audience de ce lundi, Me Abdoulaye Tall, son avocat, a dit n’avoir pas compris pourquoi l'offre de médiation, qu’ils ont formulée, n’a pas été acceptée.

«Quand il faisait face au procureur, nous ses avocats nous avions demandé une médiation pénale. C’était le mercredi. Ceux qui avaient déposé plainte étaient venus et l’argent était disponible.



Mais ce qu’on ne comprend pas, c’est pourquoi on a rejeté l'offre de médiation formulée par Pape Ndiaye. Puisque c’est de la responsabilité du procureur, nous attendons l’ouverture du procès pour savoir. Nous avons l’esprit tranquille et nous sommes à l’aise pour le défendre.»

BIRAME NDOUR