jeudi 18 mars 2021 • 310 lectures • 0 commentaires

Société

Deux semaines après les manifestations et attaques contre plusieurs entreprises, certaines de ces dernières ont encore beaucoup de peine à se relever. Pour quelques-unes d’entre elles d’ailleurs, la réouverture n’est pas vraiment à l’ordre du jour.

C’est le cas des magasins Auchan de Soprim, Nord Foire, Liberté 6 Extension et Almadies. Ils ont été pillés, saccagés puis brûlés. Même certaines des maisons alentours ont été atteintes par les flammes.



Les stations Total ont également été prises pour cibles. Des pompes ont été cassées, les boutiques pillées et saccagées.



A Total de Liberté 6 par exemple, toutes les pompes ont été cassées. Elles sont actuellement en cours de réparation, mais la reprise ne sera pas pour tout de suite.



Ces attaques ont mis à genoux les travailleurs de ces magasins et stations, des sénégalais qui aujourd’hui ont du mal à nourrir leurs familles, car devenus sans emplois depuis lors.





