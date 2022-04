samedi 9 avril 2022 • 519 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Depuis le décès de Cheikh Béthio Thioune, une fissure a eu raison de l’unité de la famille. Serigne Saliou Gueule Tapée, dans un entretien accordé à L’Observateur, a montré sa détermination à oeuvrer pour les retrouvailles de la faille. Il a aussi évoqué la grâce accordée aux personnes jadis détenues dans l’affaire Médinatoul Salam. Grâce qui a suscité courroux chez les familles des victimes.

Les retrouvailles



«J'ai toujours cette volonté. Elle est intacte. C'est vrai que c'est le statu quo, mais je continue de tendre la main à tout le monde. Nous sommes une grande famille. J'ai l'intime conviction que mon souhait se concrétisera à temps voulu par la grâce de Dieu.»



Le Ndigueul du Khalife



«Je suis un disciple de Serigne Touba et, comme tout Mouride, je suis tenu de respecter le Ndiguel de Serigne Mountakha qui est de faire tout mon possible pour unifier la famille. C'est un peu difficile, mais je pense que ça va se faire. Je garde bon espoir que ces retrouvailles auront lieu par la grâce de Dieu. Il y a des gens qui font tout leur possible pour que ces retrouvailles aient lieu le plus rapidement possible. Ils ont essayé, ils essaient toujours.»



Le partage de l’héritage



«Nous n'avons toujours pas encore procédé au partage de l'héritage, les retrouvailles de la famille font partie de ce qui retarde un peu les choses. Je ne pense pas que la voie des tribunaux soit la meilleure. C'est pourquoi, je prie et je continue de prier pour les retrouvailles de la famille. Parce qu'il est temps de s'occuper de l'héritage du Cheikh. Il y a encore des difficultés, mais je suis confiant que nous allons les traverser bientôt.»



La Grâce polémique



«Ils ont agi comme des talibés envers moi, durant tout le temps qu'ils sont restés là-bas (en prison). L'un deux m'a envoyé, deux semaines avant sa sortie, une somme de 25.000 FCfa en guise de adiya. Ce qui montre à quel point ils sont dévoués à leur guide. Done j'en remercie vivement le Président Macky Sall qui a signé le décret de leur élargissement.»