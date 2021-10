mardi 12 octobre 2021 • 397 lectures • 1 commentaires

Ousmane Sonko a fait face à la presse, après les évènements malheureux d'hier lundi à Ziguinchor, où plusieurs de ses militants ont été blessés dans des échauffourées avec le camp de Doudou Kâ. Ci-dessous des extraits saillants de sa communication.

«Hier il y aurait pu avoir mort d’homme si ce n’était le sang-froid et le professionnalisme de notre sécurité. Nous avons suffisamment les moyens de répliquer. Si ce n’était pas le sang-froid et la retenue de ma sécurité, il y aurait mort d’homme et nous en rendons grâce à Dieu. Ils ont blessé des personnes.»



«L’auteur, un acteur mineur»



«Ce qui s’est passé hier, est venu d’un acteur politique mineur. Il nourrit un complexe d’infériorité. Il n’a même pas pu gagner son propre lieu de vote. Donc c’est Macky Sall, son père politique, qui est mon alter égo. Son plus grand rêve c’est devenir maire de Ziguinchor qu’il ne le sera jamais. Donc ce qu’il fait comme ça, la Casamance n’en a pas besoin. Vous ne verrez jamais le maire Abdoulaye Baldé ou Robert Sagna le faire.»



Appel au calme et à la sérénité



«J’appelle au calme et à la sérénité. Nous allons vers des élections entre les fils et filles de la Casamance. Allons y en paix, que chacun présente son projet et les populations choisissent. Et après, nous nous donnons la main pour travailler au service du développement de la région et du Sénégal (…)Je déplore ce qui s’est passé. La politique ce n’est pas ceci. La Casamance a assez souffert. Beaucoup de sang a coulé ici, beaucoup de mutilations, depuis 40 ans. La Casamance n’a donc pas besoin de ceci.»



La posture de la Police



«L’Unacois a appelé la police devant moi. La police s’est arrêtée sur le talus, avec un pick-up et deux policiers. C’est déplorable cette attitude de la police nationale. je les considère comme complice de cette situation. À quoi ça sert de payer aux policiers des salaires si dans des situations élémentaires, ils ne peuvent pas s’interposer pour qu’on n’arrive pas à certaines extrémités. C’est une attitude irresponsable.»



Le procureur s’est-il autosaisi



«Quand je suis allé à l’hôpital voir les blessés, j’ai trouvé un gendarme avec son calepin. Il m’a dit que c’était un gendarme et que c’est le procureur qui l’a envoyé. Je lui ai dit mais vous, vous servez à quoi dans ce pays ? Vous attendez que les choses se passent pour venir. Il me dit : ‘‘ce n’est pas de notre compétence, c’est celle de la police, c’est la police qui aurait dû être là. Mais si le procureur nous demande de venir je suis obligé de venir’’».



«J’évoquera la légitime défense»



«Ce qui s’est passé hier ne se reproduira plus. Ou les conséquences seront désastreuses pour leurs auteurs. J’ai dit à cet acteur politique, que s’attaquer à Ousmane Sonko ici en Casamance c’est se suicider. Je pèse dix fois plus que lui ici en Casamance et il le sait. Donc il n’a qu’à raison garder. Je n’ai pas de sens interdit à Ziguinchor (…) Je lui demande de revenir sur terre parce que tout autre tentative serait dramatique pour lui et son équipe. Et j’invoquerai la légitime défense.»