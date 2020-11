vendredi 6 novembre 2020 • 159 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Mamadou Diop Decroix ne compte pas rejoindre la mouvance présidentielle. Face à la presse ce vendredi, il n’a pas manqué de décocher quelques flèches à l’endroit de Idrissa Seck et Cie.

"And jef Pads n’a pas changé de ligne. Nous ne sommes pas dans des logiques ni dans des dynamiques de participer à la gouvernance du Président de la République. Le bilan des 8 ans de Macky Sall montre amplement que ni ses orientations, ni ses politiques, ni la qualité de sa gouvernance n’ont été des bases fiables pour conduire le pays vers un mieux-être.

L’obsession du président de la République devrait être, aujourd’hui, la résolution des questions, lancinantes du chômage, du sous-emploi de cette jeunesse qui meurt par centaines voire milliers dans la mer et dans le désert. Le président Sall devrait pourtant savoir que c’est le peuple sénégalais, lui-même, qui n’en peut plus. Aucune combine et aucune combinaison ne donnera du travail aux milliers de jeunes qui en demandent. Aucune combine ni aucune combinaison ne remplira le vendre des millions de nos compatriotes qui ont faim ni ne soignera ceux qui sont malades.

L’indignation est grande dans de larges couches de la population suite à la reconfiguration du pouvoir et la VAR a beaucoup fonctionné pour confondre les uns et les autres. Le sentiment qui se dégage, est que les politiciens qui dirigent le Sénégal et même ceux qui sont dans l’opposition, sont des extraterrestres venus de la lune ou de Jupiter avec leurs défauts pour gouverner le Sénégal."