jeudi 7 octobre 2021 • 106 lectures • 0 commentaires

Actualité 13 mins Taille

iGFM - (Dakar) Depuis l’éclatement de l’affaire de trafic présumé des passeports diplomatiques, Mme Aissata Tall Sall, ministre des affaires étrangère et ses services se sont abstenus d’en parler. Aujourd’hui, en marge de la cérémonie de lancement du Grand forum de la Dakar sur la paix et la sécurité, elle a été interpellée sur la question par les journalistes. Mais, elle a évoqué le secret de l’enquête et la séparation des pouvoirs.

«Soyons ensemble et acceptons que ce sont des hypothèses de trafic de passeports diplomatiques. Cette affaire là je l’ai apprise comme tous les sénégalais l’ont apprise. L’opinion passe son temps, tous les jours, à nous faire des leçons sur l’état de Droit et bien la leçon par la preuve, c’est cette affaire. Moi, ministre de la Justice, il y a la séparations des pouvoirs et le secret de l’enquête qui m’empêchent de me prononcer", a-t-elle déclatré.



Et d'ajouter: "Cette affaire, entre guillemets, serait partie, de l’assemblée nationale, or il y a une séparation de pouvoir entre l’exécutif et le législatif. Ce qui est l’obstacle, c’est le secret de l’enquête. Quand une affaire est à l’enquête, qui peut en parler, même s’il en a connaissance, il n’a pas le droit de la révéler.»



Et pourtant, ce sont ses services qui délivrent les passeports diplomatiques, au nom du peuple sénégalais. Une enquête a-t-elle été ouverte en interne, au niveau du ministère des affaires étrangères ? Dans quelles conditions ces passeports diplomatiques ont-elles été délivrées par ses services? Aucune réponse sur toutes ces questions ?