Ce sont plus de 1440 "dangers publics", éparpillés dans tout le pays...

jeudi 28 juillet 2022 • 77 lectures • 0 commentaires

Société 8 mins Taille

PUBLICITÉ

iGFM - (Dakar) Au Sénégal, beaucoup de bâtiments représentent un danger certain pour la communauté. Et ils sont plus d’un millier.

«Pour ce qui concerne les bâtiments menaçant ruine, il y en a beaucoup dans le pays. Et à Dakar aussi. Il y en a même beaucoup plus à Dakar. les statistiques officielles parlent de 1446 bâtiments menaçant ruine au niveau national dont 627 à Dakar», a indiqué Boubacar Dagnokho, inspecteur des bâtiments.



À la médina où deux personnes ont perdu la vie dans l’effondrement d’une dalle, les statistiques font état d’une centaine de bâtiments menaçant ruine. «Des mesures pont été prises au niveau du ministère de l’Urbanisme. Tous les bâtiments menaçant ruine au niveau de la Médina ont été inspectés», indique le spécialiste.



Il indique qu’actuellement, ce sont 52 bâtiments qui sont en cours de démolition. «Pour le bâtiment qui a enregistré les deux décès récents à la Médina, la façade du bâtiment ne permet pas de déceler que c’est un bâtiment menaçant ruine. Il faut entrer dans le bâtiment pour le savoir», dit-il. PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 77 fois.

Publié par Hawa Signaté editor