Cécile Kyenge : « Il sera difficile d’appliquer le confinement au Sénégal »

iGFM-(Dakar) L’ancienne ministre italienne de l’intégration, Cécile Kyenge, a reconnu ce dimanche, sur les ondes de la RFM, qu’il sera très difficile d’appliquer le confinement dans des pays comme le Sénégal. Selon elle, les mesures prises par l’Etat se heurtent souvent à des réticences culturelles, surtout religieuses.

« Il faut qu’on trouve très vite un vaccin. L’Afrique doit également commencer à regarder les modèles qui sont en train d’être mis en place par beaucoup de pays. Celui qui a été utilisé par la Chine, par la Corée du Sud, par l’Italie. Il faut étudier tout ça et prévoir également, à coté de l’équipe scientifique, l’implication des autres secteurs. Je me demande si le Sénégal parviendra à mettre en place des mesures de restrictions sévères des déplacements. Ce sera assez compliqué. Parce qu’il faudra des militaires et des surveillants dans les rues. Il faut une coordination de plusieurs secteurs pour arriver à arrêter cette contamination du covid 19. », a-t-elle déclaré dans l’émission Grand Jury de la RFM.