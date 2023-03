vendredi 10 mars 2023 • 37 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) La chanteuse Coumba Gawlo a accordé une interview à l’agence de presse sénégalaise APS, dans laquelle elle a exprimé sa désolation quant à la façon dont la Journée internationale des droits des femmes est célébrée au Sénégal. Elle estime que la Journée est devenue davantage une occasion de marketing et de commercialisation plutôt qu’une véritable célébration de la femme.

Coumba Gawlo a déclaré à ce propos : « J’ai une grande désolation, je ne dirai pas une tristesse, mais c’est incompréhensible de voir comment les femmes veulent se fêter. Chaque 8 mars, tout le monde se mobilise. Il faut arrêter cela. Aujourd’hui, la Journée des droits de la femme est devenue une occasion pour certains de gagner de l’argent plutôt que de soutenir une vision. »

La chanteuse a ensuite souligné que toutes les journées devraient être des journées pour honorer les femmes. « Les femmes sont courageuses et battantes. Elles prouvent, quel que soit le métier qu’elles font, qu’elles ont de l’engagement, de la disponibilité et du sérieux », a-t-elle déclaré.

En cette Journée internationale des droits des femmes 2023, placée sous le thème « pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes », Coumba Gawlo rappelle que les femmes ont une place importante à prendre dans l’innovation et la technologie. Elle appelle donc à une véritable célébration de la femme, plutôt qu’à une simple occasion de marketing et de commercialisation.