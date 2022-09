Célébration de la JIP à Bignona - Imams et oulémas prient pour la Consolidation de la paix en Casamance

mercredi 21 septembre 2022 • 151 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Imams et oulémas de la capitale du Fogny se sont retrouvés ce mercredi matin dans la salle de réunion de la Croix-Rouge de Bignona pour prier, en marge de la célébration de Journée Internationale de la Paix, pour la consolidation de cette paix tant voulue et souhaitée tant voulue et souhaitée par tous.

Saisissant l'occasion, -nous voudrions remercier le Président Macky Sall pour les efforts qu'il a, avec son Gouvernement, consenti, pour la construction, le développement et la relance des activités économiques et sociales de la Casamance*, explique le porte parole des imams et oulémas de Bignona, imam Mamadou Lamine Badji.

Sur la nomination de Doudou Ka au poste de ministre des Transports aériens, - c'est toute la Casamance qui est heureuse dès que la nouvelle est tombée. Nous l'encourageons et nous prions pour qu'Allah SWT lui accorde un succès retentissant dans cette mission noble que le Chef de l'Etat vient de lui confier*, a ajouté le guide religieux.

Publié par Harouna Fall editor