vendredi 15 avril 2022 • 1556 lectures • 4 commentaires

iGFM - (Dakar) Contrairement à Adji Sarr et son avocat, Ndeye Khady Ndiaye et son mari se sont exprimés face aux journalistes à leur sortie du Tribunal. Ci-dessous sa réaction.

«C’était dur à l’intérieur. Parce que je suis j’ai quitté chez moi depuis 10heures. J’y ai laissé mon enfant et depuis le matin ma bonne m’appelle au téléphone et je ne peux pas la décrocher.



Ce n’est pas celle à qui j’ai fait face à la section de recherches que j’ai revue aujourd’hui. Je veux dire aux sénégalais que je n’ai pas fait face à Adji Sarr aujourd’hui. J'ai fait face à une autre personne. Celle que j’ai vue aujourd’hui n’est pas Adji Sarr. Mais je vais tout endurer avec l’aide de Dieu. Nous laissons tout à Dieu.



Nous ne changerons jamais notre posture. Tan que je vivrai je resterai fidèle à ma posture. Je n’ai pas peur et je reculerai pas. Car seul Dieu est tout puissant. Le pouvoir ne se limite qu’à ce bas monde.»

