Centrafrique : L’excellent travail de Aminata Diakhaté de l’administration pénitentiaire magnifié

IGFM – Déployée à la Mission Multidimensionnelle Intégrée Des Nations Unies Pour La Stabilisation En République Centrafricaine (MINUSCA), précisément à la section des affaires judiciaires et pénitentiaires depuis le juillet 2019, Aminata Diakhaté est affectée à l’équipe projet de cette unité à Bangui.

Titulaire d’un Master I en travail social, Aminata est spécialisée dans la protection des droits de l’enfance. A ce titre, elle a élaboré un document de travail intitulé « Assistante sociale et réinsertion sociale » dans le but de renforcer les capacités de l’assistante sociale de la prison pour femmes a Bimbo.

Etant le point focal genre de son unité, elle organise souvent des séances de sensibilisation sur l’approche genre à l’endroit des détenues et du personnel local. En outre, elle participe à la formation spéciale des Officiers Correctionnels, nouveaux arrivants, pour leur présenter le module sur les règles de Bangkok (Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et des délinquantes.)

Auparavant, Aminata a fait une première mission à Haïti de février à juillet 2019 a la Mission des Nations Unies pour l’appui à la Justice à Haïti (MINUJUSTH). La MINUJUSTH ayant terminé et fermé son mandat mettant fin à 15 ans consécutifs d’opérations de maintien de la paix dans le pays, elle a été redéployé à la MINUSCA, vu ses compétences dans les prisons des mineurs du cap haïtien et celle de Fort liberté II où elle a déjà montré son savoir-faire et ses preuves en matière de gestion pénitentiaire.

Au Sénégal, elle était nommée chef du service social et gestionnaire de la caisse de solidarité de l’administration pénitentiaire. Elle est une véritable spécialiste de la protection des droits de l’enfance qui fait honneur au Sénégal là où elle est, à Bangui, en Centrafrique.