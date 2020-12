mercredi 23 décembre 2020 • 72 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) Des travailleurs du centre hospitalier régional de Ziguinchor regroupés autour de leur intersyndical (SUTSAS, SAS, CNTS, SYNTRAS et SAMES), rouges de colère, ont assiégé hier, mardi 22 décembre 2020, les locaux de l’administration de leur établissement sanitaire.

Brassards rouges autour de leurs bras, de leurs têtes et de leurs cous, ces blouses blanches ont occupé pendant plus de trois heures les lieux et empêché le directeur Martial Coly Bopp de sortir de son bureau. «Nous étions en sit-in après une assemblée générale de mise à niveau des informations lorsque nous avons appris que notre directeur Martial Coly Bopp se préparait à aller en vacances de Noël auprès de sa famille et laisser ici d’honnêtes pères et mères de familles passer leur fête sans le moindre sou. Or, l’hôpital nous doit les indemnités des mois d’octobre et de novembre qui auraient pu nous permettre de faire la fête de Noël. C’est la raison pour laquelle, nous avons décidé ensemble de le séquestrer en disant que tant qu’il ne règle pas nos revendications, il passera la fête avec nous ici», explique le secrétaire général adjoint et chargé de la communication de l’intersyndical Siméon Faye. Faux, rétorque le directeur de l’hôpital. «Ils ne m’ont pas séquestré. Ils se sont juste mis devant la porte de mon bureau. Si je veux sortir, je sors.

Mais étant un administrateur, je fais mon travail et rédige un rapport que j’enverrai à ma hiérarchie», a déclaré Martial Coly Bopp. Hué copieusement quelques minutes après sa sortie par ces travailleurs en colère, «l’hôpital est mal et le seul et unique responsable est son directeur. Nous ne demandons que son départ», disaient ces blouses blanches. «Nous reprochons aussi au directeur le mauvais fonctionnement de notre hôpital, le fait que plusieurs agents sont allés à la retraite sans percevoir leur indemnité de départ.

D’autres ne peuvent même pas toucher leurs pensions», a dénoncé Siméon Faye. Dans sa réponse, «j’ai hérité une situation difficile qui a coïncidé avec plusieurs dizaines d’agents qui n’avaient même pas de contrats. J’ai dû régulariser entièrement la situation d’une soixantaine d’entre eux et aujourd’hui ils perçoivent régulièrement leurs dus. Pour le reste, l’hôpital a plusieurs partenaires qui n’ont pas encore soldé leurs passifs et avec la situation de la pandémie de la Covid-19, nos recettes ont significativement baissé. C’est hier, lundi 21 décembre 20 seulement que nous avons tenu la dernière réunion avec ces partenaires pour trouver une solution à ces problèmes, et aujourd’hui j’ai convoqué une rencontre avec les syndicalistes, voilà que personne n’est venu », a répondu Martial Coly Bopp. Pour rappel, ces travailleurs de l’hôpital régional de Ziguinchor réclament entre autres des mois de salaires et protestent contre leurs mauvaises conditions de travail et un mauvais service du fait également d’un manque de spécialiste et d’un plateau technique médical de haut niveau. Ils ont également fustigé un projet de plusieurs millions de FCFA. Ces travailleurs se disent déterminés à ne pas quitter les lieux tant qu’une issue heureuse n’est pas trouvée à leurs complaintes.