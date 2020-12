jeudi 10 décembre 2020 • 55 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Les travailleurs du centre hospitalier régional de Ziguinchor étaient en mouvement hier, mercredi 09 novembre 20, devant la salle des brancardiers.

Assurant le minimum et arborant des brassards rouges dans la cour de leur charpente sanitaire, ces blouses blanches ont organisé un sit-in pour réclamer le paiement, dans les meilleurs délais, de leurs salaires du mois de novembre. Regroupés autour de leur intersyndicale, «c’est suite à une sensibilisation des responsables syndicaux que nous sommes, que nous avons décidé avec l’ensemble des travailleurs qu’une assemblée générale soit tenue en marge d’un sit-in», explique leur porte-parole du jour Mbaye Badiane. «Nous avons constaté que nos salaires du mois d’octobre ont été payés le 12 novembre dernier, pour que cela ne se répète plus puisque nous sommes le 9 décembre, nous sommes sortis pour marquer notre inquiétude face à cette situation et réclamons le paiement diligent de nos salaires et de nos primes de motivation dues. Mieux, nous réclamons la mise à disposition d’un meilleur service médical puisque nous n’avons pas de cardiologue, de chirurgien, et nous enregistrons des manquements dans pas mal de spécialités», a déploré M. Badiane. Interpellé, le directeur de l’hôpital régional de Ziguinchor, le Dr Martial Coly Bop, a reconnu l’existence de certaines difficultés qui sont principalement dues à la traversée de la pandémie de Covid-19.

IGFM