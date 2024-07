vendredi 14 juin 2024 • 1917 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 semaines Taille

iGFM - (Dakar) Ce jeudi 13 juin 2024, le building communal de la ville de Dakar a été le lieu d'inauguration des nouvelles installations pilotes conçus pour améliorer l'efficacité énergétique du siège de l'administration municipale.

Ce projet, soutenu par l'Union européenne (UE), est né de l'initiative de la Convention des maires de l'Afrique subsaharienne et de l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement.



Au soir de ce jeudi 13 juin 2024, le maire de Dakar, Barthélémy Dias, accompagné de l'ambassadrice du Royaume d'Espagne, madame Maria Dolores Rios Pese et de l'ambassadeur de l'Union Européenne (UE), Jean-Marc Pisani, se sont réunis pour célébrer "la réalisation d'un projet important" : celui de l'amélioration de l'efficacité énergétique du Building Communal de Dakar.



D'après le maire de la capitale, Barthélémy Dias, cet aménagement de promotion de l'efficacité énergétique "constitue pour la ville de Dakar, un challenge important dans la mise en œuvre du plan d'action d'accès à l'énergie durable et le changement climatique."

PUBLICITÉ



Ce plan centré sur trois grands enjeux que sont l'adaptation, l'atténuation et l'accès à l'énergie durable illustre un véritable engagement en faveur de la transition énergétique. "Les installations que nous inaugurons en ce lieu couvrent toute la chaîne d'approvisionnement en énergie du Building Communal, elle va de la climatisation à l'optimisation des sources d'énergie, par des panneaux solaires en passant par un dispositif d'éclairage performant", partage-t-il.