Cérémonie de graduation 2024: Enko Dakar célèbre ses diplômés

mardi 11 juin 2024 • 2096 lectures • 0 commentaires

La cérémonie de remise des diplômes pour les 85 lauréats de la promotion Enko 2024, qui s'est tenue samedi dernier au Théâtre National Daniel Sorano, a été un événement exceptionnel, riche en émotions et en célébrations. Dans une atmosphère joyeuse et solennelle, les étudiants ont été honorés pour leurs réalisations académiques et leur persévérance. Cette soirée a marqué une étape importante dans la vie de ces diplômés, entourés de leurs familles et mentors et prêts à embrasser de nouvelles horizons







Publié par Birame Ndour editor

