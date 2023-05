mercredi 3 mai 2023 • 253 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La passation de service entre le nouveau ministre des Sports, le Premier Ministre Amadou Ba et le sortant Yankhoba Diatara a eu lieu, ce mercredi, à la Primature. Ce dernier a tenu un discours devant son successeur. Découvrez l'intégralité ci-dessous.

Monsieur le Premier ministre, Ministre des sports,

Monsieur le Secrétaire général du Ministère des sports,

Monsieur le Directeur de cabinet du Ministre des sports,

Mesdames et messieurs les Directeurs et chefs de service,



Monsieur le Représentant du Président du Cnoss ;



Mesdames et Messieurs les Présidents de Fédarations, toutes disciplines confondues,



Mesdames et Messieurs les Journalistes ;



Distingués invités ;



Monsieur le Premier ministre, ministre des Sports,



C’est avec un réel plaisir et un grand honneur que je me retrouve avec vous cet après-midi pour la cérémonie de passation de service entre le Ministre des sports sortant et le Ministre des sports par intérim.



Monsieur le Premier ministre, Ministre des sports, j’ai l’honneur et le privilège d’avoir été choisi par le Président de la République, sur proposition du Président Idrissa Seck, Président de notre parti, pour siéger au gouvernement depuis le 01 novembre 2020.



En 2022, lors de la formation de votre premier gouvernement, j’ai pu bénéficier de la confiance renouvelée du Président de la République pour siéger encore au gouvernement en tant que Ministre des sports.



Monsieur le Premier ministre, ministre des sports, pendant les 7 mois que j’ai passé au Ministère des sports, j’ai eu à bénéficier de l’attention bienveillante, de la générosité du Président de la République et de sa réactivité dans un contexte particulier.



Pendant la Coupe du Monde au Qatar par exemple, j’ai pu apprécier combien le Chef de l’Etat était attentif et sensible à tout ce qui touchait le Sénégal à travers l’équipe nationale de football.



C’est l’occasion pour moi Monsieur le Premier ministre de renouveler toute ma gratitude et toute ma reconnaissance au Président de la République qui m’a donné l’opportunité de servir mon pays au niveau le plus élevé de l’Etat.



Ces remerciements s’adressent à vous aussi Monsieur le Premier ministre, Ministre des sports. En tant que Premier ministre, vous avez toujours été à nos côtés dans le cadre de la coordination de l’action gouvernementale. J’ai pu apprécier également vos qualités de management et votre engagement aux côtés du Président de la République pour l’aider dans la mise en œuvre de sa vision.

Je remercie tous les collaborateurs du Ministère des sports.



J’associe à ces remerciements les Présidents de fédération et des mouvements sportifs et acteurs du sport. En somme je dis merci à toute la famille sportive qui m'a témoigné sa disponibilité lors de mes différentes missions à l’interieur comme à l'extérieur du pays.



Le Sénégal nous a engendré et nous ne pourrons jamais lui rendre ce qu'il nous a donné. Nous devons reconnaissance à la Nation en lui donnant le meilleur de nous-mêmes.



Monsieur le Premier ministre, le SÉNÉGAL est déjà sur une bonne pente de progression dans la réalisation d'infrastructures sportives de qualité.



C'est pour cela qu’il est important de les citer ; il s'agit du Programme de construction de 26 stades départementaux, du projet des Palais des sports ,de la réhabilitation d'infrastructures sportives à travers tout le pays.



La réalisation de ce vaste programme va encore prouver la bonne vision du Président de la République, Son Excellence MACKY SALL.



Il corrige les problèmes d'équité sociale et contribue à la densification du tissu infrastructurel sportif au grand bénéfice des populations.



Je vous souhaite la meilleure réussite possible.



Pour terminer, j'adresse mes encouragements à l'ensemble de nos équipes toutes disciplines confondues et à l'ensemble de nos athlètes. Je leur dis qu' ils ont placé la barre assez haut du point de vue des résultats réalisés. Ils ont le grand défi de la maintenir voire l'élever encore plus haut pour le rayonnement du Sénégal.



Je vous souhaite le plus grand succès possible

Monsieur le Premier ministre, Ministre des sports.



Je vous remercie de votre attention