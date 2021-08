jeudi 19 août 2021 • 833 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Si vous avez la conjonctivite, ou "Apolo", allez vite à l’hôpital. Certains patients atteints de cette maladie, qui a ressurgi ces derniers temps, ont été testés positifs à la covid-19.

«Effectivement nous avons constaté qu’il y a des cas de conjonctivite. Chaque année, en début d’hivernage, il y a une épidémie de conjonctivite. Mais cette fois-ci elle s’est installée dans un contexte de pandémie. Et il faut signaler que parmi ces cas constatés, certains sont testés positifs à la covid-19», a expliqué, à la Rfm, le Coordonnateur du programme national de promotion de la santé oculaire au ministère de la Santé.



Le Dr Moctar Dieng Badiane conseille aux personnes atteintes de conjonctivite, notamment les jeunes qui contractent le plus la maladie, d'être alertes et se rendre rapidement dans une structure sanitaire pour voir un praticien. Ce dernier sera mieux outillé pour «voir si c’est une conjonctivite isolée, ou si elle est associée à des signes ou manifestations de la covid-19.» Mais, le Dr Badiane précise que «toute conjonctivite n’est pas covid aussi