mercredi 1 septembre 2021 • 239 lectures • 0 commentaires

Politique 50 mins Taille

iGFM - (Dakar) Quelques semaines après l’ouverture de la révision exceptionnelle des listes électorales, l’atmosphère est polluée par problématique de la délivrance des certificats de résidence. Ce qui ne plait pas du tout à la Commission électorale nationale

L’institution dirigée par Doudou Ndir a d’abord déploré l’atmosphère délétère induite aujourd’hui pas l’affaire des certificats de résidence. La Cena qui a tenu à rappeler les termes de l’article 38 du Code électoral, précise, sur le certificat de résidence, que «ce document administratif n'est pas l'unique moyen pour le demandeur de prouver sa résidence. Le législateur n'a pas donné une liste exhaustive à cet égard.»



Doudou Ndir et ses hommes soulignent dans leur communiqué de presse parvenu à iGfm, que le «demandeur peut-il, entre autres documents, fournir une facture d'eau, d'électricité ou de téléphone du domicile ou tout autre moyen de preuve de son rattachement à la circonscription.»



Mais, face aux récriminations et autres accusations, la Cena a tenu à rappeler les termes de l'article L.94 du Code électoral, qui disposent :«Sera puni des peines prévues à l'article L.93 (un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et une amende de 20 000 à 200 000 F CFA quiconque a empêché, par inobservation volontaire de loi, l'inscription sur une liste électorale d'un citoyen remplissant les conditions fixées par le code électoral.»



La CENA dit déplorer cette situation qui pollue l'atmosphère sereine espérée pendant cette étape importante du processus électoral pour les citoyens dans le cadre de la révision exceptionnelle des listes électorales. Elle rappelle à ceux qui veulent s'enrôler que l'adresse figurant sur leur CNI suffit à se faire inscrire dans la circonscription concernée. De même, celui qui veut s'inscrire dans la circonscription de son lieu de naissance ou décide de s'y faire réinscrire n'est pas tenu à l'obligation de justifier ce droit à figurer sur les listes desdits lieux, dit la Cena.



La Cena appelle les autorités administratives, les élus locaux, les partis politiques et les électeurs au strict respect des règles démocratiques afin que le processus électoral se déroule dans le calme et la transparence.



Et d’ajouter : «Au demeurant, lors de sa tournée d'inspection du vendredi 20 août 2021 auprès de certaines commissions administratives des départements de Dakar, Pikine et Keur Massar, le Président de la CENA avait insisté sur la nécessité de gérer, dans un esprit républicain, les missions de service public. S'agissant, en particulier, des certificats de résidence, il avait recommandé d'éviter toute manœuvre de rétention et de discrimination», indique-t-elle.