mercredi 5 octobre 2022 • 143 lectures • 0 commentaires

Technologie 54 mins Taille

iGFM- Ce mardi, le Parlement européen a voté en faveur de l’application d’un chargeur standard sur tous les smartphones et une large gamme d’appareils électroniques grand public d’ici la fin de 2024, y compris les nouveaux produits commercialisés par Apple par la suite.

La nouvelle règle aura un impact direct et très important sur Apple, qui, sur une large gamme de produits, continue d’utiliser un port vieux de dix ans. Ci-dessous, nous avons répertorié certains des produits Apple les plus populaires qui disposent actuellement de Lightning, mais devront adopter USB-C si de nouveaux modèles sont mis en vente en 2025 ou plus tard pour se conformer à la nouvelle loi.

PUBLICITÉ

iPhone (le premier iPhone avec un port USB-C serait en fait l’iPhone 15 de l’année prochaine)



iPad d’entrée de gamme : le seul iPad qui dispose encore actuellement d’un connecteur Lightning



Boîtier de chargement AirPods : tous les boîtiers AirPods continuent de comporter le port Lightning



Accessoires : Batterie MagSafe, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse, EarPods et produits Beats



Apple a introduit le port Lightning en 2012 dans le cadre de la refonte de l’iPhone 5, promettant une durabilité et une facilité d’utilisation améliorées par rapport au connecteur à 30 broches utilisé sur les iPhones précédents. Lors de son annonce en 2012, Phil Schiller a qualifié le port Lightning de “connecteur moderne pour la prochaine décennie”.

PUBLICITÉ

Alors qu’Apple a choisi d’apporter l’USB-C à bon nombre de ses modèles d’iPad, il a pour la plupart conservé Lightning pour ses produits les plus populaires. Pendant ce temps, le reste de l’industrie est massivement passé à l’USB-C. La majorité des smartphones phares d’Android sont équipés d’USB-C, et le port est devenu la norme pour les produits de consommation pour les fabricants et les clients.



Avec Postsus