vendredi 1 juillet 2022 • 230 lectures • 0 commentaires

Sport 58 mins Taille

iGFM (Dakar) Les Éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde FIBA nous ont enseigné, tout au long de leur histoire, pas mal de leçons, notamment qu'il n'est pas simple d'établir de nouveaux records, mais certains joueurs ou équipes y sont toutefois parvenus.

Alors qu'il reste 24 matchs à jouer dans le premier tour de ces Éliminatoires, entre le vendredi 1er juillet et le dimanche 3 juillet, nous avons décidé de revenir sur quelques records avant de disputer cette 3e fenêtre qualificative décisive.



Ces records peuvent-ils être battus ?



Il nous a fallu revenir au début du nouveau système de compétitions FIBA, en novembre 2017, pour découvrir comment certains d'entre eux ont été établis.



Plus grand nombre de points marqués par un joueur (36)



Le 1er juillet 2018, Jordan Nwora n'avait que 19 ans et il devait essayer de se faire une place dans une équipe du Nigeria pleine de stars.



Pour prouver qu'il méritait de faire partie de l'effectif nigérian, il se devait de réaliser une performance de premier choix avec les D'Tigers. Et c'est ce qu'il a fait lors de la démolition du Mali (93-53).



Nwora a fini avec un 5-sur-11 à trois points, il a converti 7 de ses 8 lancers francs, terminant la rencontre avec un total de 36 points, nouveau record des Éliminatoires Zone Afrique.



Plus grand nombre de tirs à trois points marqués par un joueur (7)



En novembre dernier, le Nigérian Ike Diogu est passé à un tir primé d'égaler le record établi par le Rwandais Kenneth Gasana.



Le 24 février 2019, Kenneth Gasana a réalisé un 7-sur-9 à longue distance, finissant la partie avec 33 points au compteur. Sa formidable prestation n'a toutefois pas suffi à éviter la défaite face à la République centrafricaine (69-77).



Plus grand nombre de rebonds par un joueur (20)



En février dernier, le Sénégalais Youssoupha Ndoye a battu le record de rebonds pris en un match, détenu jusqu'alors par le Centrafricain Johan Grebongo (18).



En plus de ses 17 points dans le succès du Sénégal contre l'Égypte (75-57), Ndoye a en effet capté 20 rebounds, établissant la nouvelle meilleure marque dans cette catégorie.



Plus grand nombre d'assists par un joueur (12)



Le 26 novembre 2017, soit tout au début des Éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde FIBA 2019, le Tchadien Asnal Noubaramadje a totalisé 12 assists pour mener son pays vers un succès 85-61 contre la Guinée à Yaoundé (Cameroun).



Le Nigérian Ben Uzoh en a réussis 11 dans la défaite 79-71 contre le Cap-Vert en novembre 2021.



Plus grand nombre de ballons récupérés par un joueur (7)



Connu pour sa rapidité des deux côtés du terrain, Jean Jacques Nshobozwabyosenumukiza a été le leader de la défense du Rwanda en parvenant à récupérer 7 ballons lors de la défaite 77-69 contre la République centrafricaine le 24 février 2019.



En novembre dernier, l'Angolais Childe Dundao s'est rapproché de ce record en cumulant 6 ballons récupérés dans le succès 75-59 contre la Guinée.



Plus grand nombre de points marqués par une équipe (116)



Le Cameroun détient le record de points marqués (116) dans un match des Éliminatoires Zone Afrique.



Le 25 novembre 2017, le Cameroun s'est en effet imposé 116-78 contre le Guinée.



Plus grand écart de victoire (54)



En battant le Kenya 105-51 le 26 février 2022 à Dakar (Sénégal), l'Égypte a établi le nouveau plus grand écart de victoire.



Plus grand nombre d'assists par une équipe (33)



Le Cameroun possède le record du plus grand nombre d'assists par une équipe. Les Lions ont totalisé 33 assists dans la victoire 116-78 contre la Guinée le 25 novembre 2017.



Plus grand nombre de rebonds par une équipe (63)



La République démocratique du Congo a totalisé le plus grand nombre de rebonds des Éliminatoires Zone Afrique en en prenant 63 lors de sa défaite contre le Maroc (58-61), le 30 juin 2018.



FIBA

PUBLICITÉ