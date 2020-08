«Ces séries-là, c’est la coca-cola des yeux…»  

iGFM – (Dakar) La profusion de séries (De production sénégalaise ou étrangère) sur le petit écran, fait débat. Ce, du fait de leur contenu et l’impact qu’elles risquent d’avoir sur les enfants qui les suivent avec leurs parents. Il y a quelques semaines, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) a même décidé de faire déconseiller aux moins de16 ans la série «infidèles». Psychologue-clinicien et Directeur du centre de Guidance infantile et familiale de Dakar, Serigne Mor Mbaye diagnostique cette problématique dans cet entretien avec iGfm.

Quel impact ces séries peuvent avoir sur les enfants ?

Leur impact ne peut être que négatif. Il y a un âge pour tout. Ils ne peuvent pas tout voir, entendre certaines choses, parce que cela perturbe le développement cognitif de l’enfant. Il y a un âge pour chaque chose. Surtout que les enfants absorbent les images et le discours sans qu’un adulte ne soit à côté pour réorienter. Donc l’imaginaire de nos enfants est complètement infesté par ces images-là, qui n’ont aucun sens et qui véhiculent des valeurs qui ne sont pas les nôtres. A partir de ce moment-là, il y a comme un conflit inter générationnel.

Et quel est la différence entre les adultes et les enfants face à ce genre de situation ?

Les adultes peuvent faire face, peuvent trier, mais l’enfant lui il n’a pas cette capacité. Ces ressources-là n’existent pas chez l’enfant. Tout ceci est lié à une chose.

70% des adultes passent leur temps à regarder ces images là en compagnie de leur enfant. Et ils sont surpris que leurs enfants aient des comportements

Laquelle ?

Un pays qui n’a pas de projet de société, tout peut arriver à ce pays. Il n’y a pas de projet de société. Donc on absorbe tout. Comme au plan alimentaire d’ailleurs. Ces séries-là, c’est le coca cola des yeux. On absorbe. Cela infecte complètement l’imaginaire des gens, et cela configure des attitudes et des comportements qui jurent d’avec les valeurs qu’on clame. 70% des adultes passent leur temps à regarder ces images là en compagnie de leur enfant. Et ils sont surpris que leurs enfants aient des comportements qui jurent d’avec ce en quoi ils croient.

Quels types de comportements ?

Cela bouleverse l’état émotionnel. Les humeurs, les comportements. Cela peut participer du trouble du comportement et de la relation. Il y a des façons dont l’enfant réagit sur le plan émotionnel qui surprend les parents, parce qu’ils l’ont absorbé comme model. C’est cela la problématique. Donc vous êtes dans le contexte d’une société en crise, qui n’a pas de projet. Il n’y a pas de projet de société. Chaque sorcier tire de son côté. ‘’Ceci n’est pas bon’’, ‘’ceci est bon’’, ‘’il ne faut pas montrer ceci’’. Cela crée une guérilla interminable. Tout cela est lié au fait que nous n’avons pas de projet de société, un projet consensuel sur lequel on peut bâtir une société.

Une société humaine éduque ses enfants en fonction de ce qu’elle attend d’eux. Ce qui se pose comme problème, c’est que nous ne savons pas ce que nous attendons des enfants

Y-a-t-il véritablement un projet pour les enfants dans ce pays ?

Une société humaine éduque ses enfants en fonction de ce qu’elle attend d’eux. Ce qui se pose comme problème, c’est que nous ne savons pas ce que nous attendons des enfants. C’est cela la problématique. En fonction de tes attentes, c’est là que tu éduques tes enfants et tu crées une institution capable de pouvoir configurer des attitudes et des comportements qui puissent porter ton projet de société. Mais ici il n’y a pas de projet de société.

Et la signalétique imposée pour certaines séries, cela règle-t-il le problème ?

Les parents n’ont même pas de contrôle sur les gamins. À certaines heures où ces séries passent, les parents ne sont pas là. J’ai vu à un moment «Bul Xool 1», «Bul Xool 2» les séries pornographiques qui tournaient, mais les gamins voient ce qu’ils veulent voir. Penser que les trucs signalétiques vont empêcher les enfants d’y accéder ce n’est pas vrai cela. C’est de la tricherie ça ne marche pas cela. Si ce n’est pas 18 heures, c’est à 21 heures et à l’heure où les parents ne sont pas là.

Et pour les adultes ?

Les séries ne sont pas bons pour nos enfants. Ce n’est même pas bon pour les adultes, ça les rends crétins, ils ne travaillent pas. Il y en a qui ne travaillent pas, qui passent leur temps à regarder des séries. Ils pensent que ceux qu’ils regardent dans les séries habitent dans leur quartier. Ils attachent des modèles à ces personnages virtuels et ces modèles qu’ils absorbent de même que toutes les attitudes et les états émotionnels de ces personnages-là. Les adultes eux- mêmes s’identifient à ces personnages-là. Dans tous les domaines. Au plan émotionnel, vestimentaire, au plan du langage etc.

Youssouf SANE