mardi 29 décembre 2020 • 585 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM-(Dakar) De Pape Bouba Diop à Pape Diouf en passant par Maradona, de nombreux sportifs, dirigeants ou autres personnalités sportives sont morts en 2020. Retour sur les principales disparitions de l’année dans le monde du sport.

Pape Bouba Diop

L’ancien international sénégalais est décédé le 29 novembre, des suites d’une longue maladie. Le défunt a marqué l’histoire du football sénégalais. Il est le premier buteur du Sénégal en Coupe du monde. Mieux, il est actuellement le meilleur buteur du Sénégal dans cette compétition avec trois réalisations. Sa mort a été vécue difficilement par les Sénégalais. Pape Bouba a été inhumé à Rufisque, sa ville natale.

Maradona

Diego Maradona, né le 30 octobre 1960 à Lanús, est mort le 25 novembre 2020 à Tigre. Joueur prodige des années 1980, artisan de la victoire de l'équipe d'Argentine à la Coupe du monde 1986 au Mexique, star éternelle du Napoli, il est aussi l'une des personnalités les plus controversées du sport et de la société en raison de ses relations peu recommandables à cette époque, ses nombreux dérapages verbaux, ses deux contrôles positifs en 1991 en Italie et en 1994 lors du mondial américain et de sa dépendance à la cocaïne, qui a largement perturbé sa carrière de joueur professionnel ainsi que son état de santé. Sa disparition a touché le monde sportif.

Pape Diouf

Hospitalisé à Dakar, où il était sous assistance respiratoire, Pape Diouf devait être rapatrié à Nice en avion sanitaire, mais son état s’est dégradé trop rapidement. Agé de 68 ans, il est une nouvelle victime de l’épidémie due au coronavirus. L’ex-président de l’Olympique de Marseille (OM) Pape Diouf a rendu l’âme dans son propre pays. Une grosse perte pour le football. Car, ce grand dirIgeant a connu de multiples vies. Resté quatre ans (2005-2009) à la tête de l’Olympique de Marseille, l’un des postes les plus éjectables du football français, le Sénégalais s’était mis les bouillants ultras olympiens dans la poche avec sa défense sans concession du club et sa politique de reconstruction réussie après des années d’insuccès.

Paolo Rossi

Le héros italien de la Coupe du monde 1982, Paolo Rossi, est décédé à l'âge de 64 ans, le 9 décembre dernier.

Rossi est devenu un nom familier après avoir mené la Squadra Azzurra à la victoire lors du tournoi en Espagne, en terminant meilleur buteur, et en étant nommé meilleur joueur.

Au niveau des clubs, il s'est d'abord fait connaître en tant que buteur prolifique à Vicence, avant de rejoindre la Juventus puis l'AC Milan.

Son décès, suite à 'une longue maladie', a été reçu comme une triste note.

Gérard Houiller

Après une vie de football, Gérard Houllier est décédé à l'âge de 73 ans dans la nuit de dimanche 13 à lundi 14 décembre après une opération de l'aorte subie dans un hôpital parisien.

Natif de Thérouanne, dans le Pas-de-Calais, Gérard Houllier n'a jamais été footballeur professionnel mais a mené une carrière remarquée d'entraîneur et de manager, de Lens dans les années 1980 à Aston Villa à la fin de sa carrière, au début des années 2010. Il aura remporté ses plus grands succès à la tête du Paris SG, en remportant le premier titre de champion de France du club en 1986, mais surtout en emmenant les Reds de Liverpool à un superbe triplé en 2001 avec les deux Coupes nationales et la Coupe de l'UEFA. Avant de remporter la Supercoupe d'Europe et le Charity Shield.

Houllier était également sur le banc de l'équipe de France, que ce soit en tant qu'adjoint de Michel Platini à partir de 1988, puis en tant que numéro 1 en 1992.

Balla Gaye 1

La lutte sénégalaise a été endeuillée par le rappel à Dieu de l'ancienne gloire Balla Gaye 1, à Dakar. Premier promoteur d'une école de lutte au Sénégal, après celle de Ndakarou, Balla Gaye 1 est aussi le formateur de nombreux grands acteurs dont Elton, Balla Gaye 2 devenu roi des arènes. Sa disparition laisse un grand vide.

Kobe Bryant

Sa mort tragique a bouleversé le monde du sport. Kobe Bryant, né le 23 août 1978 à Philadelphie en Pennsylvanie, est décédé le 26 janvier 2020 à Calabasas en Californie, dans un accident d'hélicoptère avec sa fille Gianna. La défunte star du basket a évolué dans la franchise NBA des Lakers de Los Angeles pendant vingt saisons, entre 1996 et 2016.

Michel Hidalgo

Il avait offert son premier titre à la France, celui de champion d'Europe 84. L'ancien sélectionneur des Bleus Michel Hidalgo est décédé le 26 mars 2020 à l'âge de 87 ans.

Il luttait contre une longue maladie depuis de nombreuses années. Son décès a été accueilli comme une triste nouvelle par le monde du foot.

Ils nous ont également quittés en 2020

Alex Dupont, ancien entraîneur de Gueugnon et vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2000 a aussi quitté ce monde à 66 ans. Il avait ensuite entraîné de nombreux clubs français, dont Sedan, Amiens et Brest.

Le boxeur Jean-Baptiste Mendy st mort le 31 août 2020 à Paris. Le Français est sacré champion du monde WBC et WBA des poids légers en 1996 et en 1998.

Mouhamed Mendy dit Jean Mendy qui était de la belle génération du Jaraaf de Dakar en 1994, a été rappelé à Dieu cette année. Il avait remporté la Coupe du Sénégal.

Stephen Tataw un des héros camerounais de la Coupe du monde 1990 s'est éteint, le 31 juillet, « des suites d’une maladie », à 57 ans. Il était le capitaine des « Lions indomptables » qui se sont hissés jusqu’en quarts de finale de la Coupe du monde 1990 en Italie. Une première historique pour une sélection africaine.

Il était à la tête de la fédération ivoirienne lorsque les « Éléphants » ont remporté la deuxième Coupe d’Afrique des nations de leur histoire, en 2015, après 23 ans de disette. Augustin Sidy Diallo, patron du football ivoirien de 2011 à 2020, a été emporté par le Covid-19 le 21 novembre.

Le défenseur international sud-africain Motjeka Madisha décédé le 13 décembre dans un accident de voiture, à seulement 25 ans. Une mort tragique survenue vingt jours après celle de son coéquipier chez les « Bafana Bafana » Anele Ngcongca, dans des circonstances similaires.

Paix à leurs âmes.