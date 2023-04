lundi 24 avril 2023 • 1180 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le ministre, directeur de cabinet du président de République, Abdoulaye Daouda Diallo, a été nommé président du Conseil économique, social et environnemental, a déclaré lundi la présidence sénégalaise.

Selon l'Agence de Presse Sénégalaise (APS), M. Diallo remplace Idrissa Seck, dont les deux camarades de parti, Yankhoba Diatara et Aly Saleh Diop, quittent le gouvernement, selon la même source.



Le Premier ministre, Amadou Ba, assure désormais la direction des ministères des Sports et de l’Elevage, dont s’occupaient MM. Diatara et Diop.



Abdoulaye Daouda Diallo, inspecteur des impôts et des domaines, a dirigé plusieurs ministères, dont ceux des Finances, du Budget, de l’Intérieur, des Infrastructures et du Désenclavement.



Le président de la République, Macky Sall, et Idrissa Seck ont déclaré samedi avoir mis fin à leur collaboration, après que le second a fait une déclaration de candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024.



Des membres du CESE ont empêché la tenue d’une session de ladite institution, la semaine dernière.



De cette manière, ils entendaient faire payer à M. Seck le fait de déclarer candidat sans tenir compte des avis des autres leaders de Benno Bokk Yaakaar, la coalition de la majorité présidentielle.



Ils lui reprochaient également d’avoir déclaré que Macky Sall n’avait pas le droit d’être candidat en 2024.