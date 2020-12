vendredi 25 décembre 2020 • 188 lectures • 0 commentaires

Politique 3 heures Taille

IGFM - Cheikh Tidiane Mbaye, ancien directeur de la SONATEL et ex-président du Conseil de surveillance du Plan Tekkal, renonce au poste de conseiller spécial de Idrissa Seck, président du Conseil économique, social et environnemental. Cela, « pour des raisons personnelles ».

La mesure portant nomination de Cheikh Tidiane Mbaye aux fonctions de conseiller spécial de Idrissa Seck a été rendue publique lundi dernier, mais l’intéressé a finalement décliné l'offre.

"Suite aux articles et commentaires parus hier dans la presse faisant état de ma nomination au poste de conseiller spécial au Conseil économique social et environnemental (Cese), je tiens à apporter les précisons suivantes : à la demande de son président, j'avais accepté d'appuyer bénévolement et amicalement le Cese dans le recrutement de ses futurs compétences. Pour des faisons personnelles, j'ai décidé d'y renoncer et remercie le président Idrissa Seck pour sa confiance", soutient-il.

Pour mémoire, Cheikh Tidiane Mbaye est le petit-frère de Abdoul Mbaye, un éminent membre de l’opposition radicale à Macky Sall.