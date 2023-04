mercredi 19 avril 2023 • 337 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La réunion du Bureau du Conseil économique, social et environnemental (Cese) qui devait se tenir hier mardi, n’a pas eu lieu. En cause, un acte posé par des membres du bureau de l’institution, en représailles à la dernière sortie de Idrissa Seck

Elle avait pour objet, d’examiner les projets d’Avis. Mais, la réunion du Bureau du Cese qui devait se tenir hier mardi, a avorté. Huit (8) membres dudit Bureau, appartenant à l'Alliance pour la République (Apr), «ont délibérément refusé de déférer aux convocations qui leur ont été régulièrement envoyées», informe l’institution dans un communiqué de presse.



«Cet acte grave de rébellion qui viole le décret précité et porte atteinte à notre Institution ainsi qu’à la République, a privé le Bureau du quorum requis pour la tenue de la réunion. Ces faits risquent d’entraver le déroulement normal de la session», fustige le Cese.



Le document de presse renseigne que seuls étaient présents Idrissa Seck (Président de l’Institution), Baïdy Agne (1e vice-président), Amadou Moustapha Ndiaye (2e Vice-président), Mody Guiro (3e Vice-Président), Pr El Hadji Ibrahima Mbow (Secrétaire élu) et Dr Anta Sané (Secrétaire générale).



Idrissa Seck, qui a présidé la rencontre, a dûment constaté l’absence de quorum et levé la séance. Puis, un compte-rendu détaillé de ces faits a été transmis, séance tenante, au Président de la République actuellement en Arabie Saoudite, pour suite à donner.



«Les membres du Bureau du Cese ayant délibérément refusé de participer à la réunion du Bureau, sont les membres de l’APR», informe l’institution qui estime qu’au regard de leur «comportement anti-républicain, sont disqualifiés pour exiger de qui que ce soit, notamment l’Opposition, le respect de nos Institutions.»