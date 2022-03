jeudi 10 mars 2022 • 64 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) « Transports routiers et Modernisation du sous-secteur » et « Autosuffisance et Sécurité alimentaires ». Tel est le thème à l'étude lors de l'ouverture de la Première Session ordinaire de l'exercice 2022.



Monsieur Idrissa SECK, Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) a présidé, ce jeudi 10 mars à 10 heures, la séance solennelle d'ouverture de la première session ordinaire de l’exercice 2022 de l'Assemblée consultative, qui se tient, en visioconférence en raison des restrictions sanitaires liées à la Covid-19, à compter de ce jour et ce, jusqu'au vendredi 29 avril.

Les deux thèmes retenus par le bureau du CESE pour cette session sont d'une part, "Transports routiers et Modernisation du sous-secteur", et d'autre part, "Autosuffisance et sécurité alimentaires".

Pour le premier thème "Transports routiers et Modernisation du sous-secteur", il s’agit pour le CESE, en rapport avec les structures et experts compétents en la matière, d'évaluer le secteur du transport routier qui joue un rôle stratégique dans le développement de notre pays, et de contribuer à la réflexion sur sa modernisation.

S'agissant du deuxième thème « Autosuffisance et Sécurité alimentaires », son choix est essentiellement motivé par l'impérieuse nécessité pour notre pays de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur.

Les travaux de l'Assemblée consultative ont également enregistré la participation du Secrétaire général du Ministère du Dialogue Social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions.

Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour :

-Le partage du projet de Rapport général de l'année 2021;

-Le renouvellement des bureaux de commission et du bureau du CESE;

-L'adoption du projet de calendrier des travaux de la session;

-Le projet de calendrier des séances d'audition et et des projets de termes de référence.

M. Idrissa SECK a présenté ses meilleurs vœux aux Honorables Conseillers et salué leur engagement au service des populations, puis a procédé à la lecture de l’ordre du jour, adopté à l’unanimité.Ensuite, le Rapporteur général de la Commission spéciale du Plan, des Etudes générales et de la Synthèse, l'Honorable Marie BA a fait l’économie du Rapport général de l’année 2021. Durant le débat, les Honorables Conseillers Sadia FATY, Amacodou DIOUF, Abdoul Aziz DIENG, Amadou KANE et Cheikh DIOP ont enrichi de leurs brillantes contributions le Rapport, également adopté à l’unanimité.

A la suite du débat général, les Conseillers ont adopté les calendriers des travaux et des séances d'audition ainsi que les termes de référence.

Le Président du CESE a informé les Conseillers de l’accord de Monsieur le Président de la République relativement à leurs préoccupations qu’il s’était chargé de lui transmettre. Répondant au souhait des Conseillers de voir les plénières se dérouler en présentiel, M. Idrissa SECK a précisé que ce sera fait dès que les restrictions liées à la COVID-19 seront levées.

La séance a été clôturée à 13 h 00 par le Président du CESE qui a souhaité plein succès aux travaux.