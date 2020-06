CFA et Eco: Le coup de gueule du Président Buhari !

iGFM – (Dakar) C’est dans un message bref, mais, très fort que le président nigérian, Muhamadou Buhari, a craché ses vérités. Il n’a toujours pas digéré la façon dont le Président Ouattara et Cie avaient engagé la réforme du franc Cfa en prenant l’Eco comme dénomination de la monnaie. Ce, alors que cette dénomination avait été prévue par la future monnaie unique de la Cedeao.

«Je me sens mal à l’aise que la zone UEMOA souhaite remplacer l’Eco par son franc CFA avant les autres États membres de la CEDEAO. Il est préoccupant que les personnes avec lesquelles nous voulons entrer dans une union prennent des mesures majeures sans nous faire confiance pour discuter », a craché le Président Buhari, dans un message posté sur les réseaux sociaux.

Il assure que le Nigéria soutient pleinement et s’engage à une union monétaire avec les bons fondamentaux. C’est-à-dire une union qui garantit la crédibilité, la durabilité et la prospérité régionale globale et la souveraineté

«Mais nous devons faire les choses correctement et assurer le respect absolu des normes fixées. Nous ne pouvons pas nous ridiculiser en entrant dans une union pour se désintégrer, potentiellement dès que nous y entrons. Nous devons être clairs et sans équivoque quant à notre position concernant ce processus », avertit-il.

…nos ambitions pour une Union monétaire stratégique pourraient très bien être sérieusement menacées.

Il appelle ses homologues à savoir communiquer efficacement avec le monde extérieur. Mais aussi, à poursuivre le processus, comme défini ensemble.

«Nous avons tous tellement joué dans ce projet pour laisser les choses à de simples opportunités et commodités. Nous devons poursuivre avec prudence et respecter le processus convenu pour atteindre notre objectif collectif tout en respectant les uns les autres. Sans cela, nos ambitions pour une Union monétaire stratégique en tant que bloc de la Cedeao pourraient très bien être sérieusement menacées.»

Youssouf SANE