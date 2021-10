mercredi 20 octobre 2021 • 181 lectures • 0 commentaires

iGFM- Météo du mercredi 20/10/21 à 12h00 au jeudi 21/10/21 à 12h00: Le temps restera chaud et ensoleillé sur la quasi-totalité du territoire à l’exception de l’extrême Sud-est du pays qui pourrait être sujet à des manifestations pluvio-orageuses au cours de cet après-midi et nuit.

La chaleur sera fortement ressentie dans les localités Nord et Est avec des températures journalières qui varieront entre 40°C et 43°C par endroits.



Les visibilités seront dégradées par de la poussière en suspension au Nord et Nord-est du territoire.



Les vents, d’intensité faible à modérée, seront de Nord-ouest sur le littoral devenant Sud-ouest à Est sur le reste du pays.



Les conditions météorologiques en mer resteront favorables sur le long des côtes sénégalaises.