IGFM - Le Ziar et le Newënal : ces deux traditions sénégalaises à l’occasion des fêtes de Korité et de Tabaski, avec le goût immodéré des Sénégalais de bien s'habiller les jours de fête, ont poussé le site JEKKNA.COM à organiser un grand concours de mode à l'ère du temps.

En effet, dans le cadre de son démarrage, la plateforme JEKKNA organise son challenge #JEKKNA NDEWEUNAL et offre 1.000.000 FCFA à la Femme qui a été la plus JEKK et 500.000 FCFA à l'Homme qui a été le plus JEKK le jour de la Tabaski.



Pour participer, c'est simple. Avant le Mardi 27 Juillet à 23:59, il faut:



- Suivre @wajekkna sur Facebook, Instagram, TikTok et / ou Twitter.

- Poster 1 photo ou 1 vidéo de son sagnsé de Tabaski 2021 avec le hashtag #JEKKNA.